Криминал 29 февраля 2024, 11:20 Дело о госизмене завели против жителя Волгограда за перевод денег ВСУ Против 19-летнего жителя Волгограда завели дело о госизмене за перевод денег ВСУ РИА «Новости»

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Оперативники управления ФСБ по Волгоградской области задержали 19-летнего местного жителя, который отправлял деньги украинским военным. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Против фигуранта завели дело о государственной измене. Мужчину задержали в аэропорту, откуда он пытался отправиться в Турцию. В ходе проверки силовики установили, что подозреваемый посещал сайт поддерживающего ВСУ фонда и переводил им средства на приобретение раций, дронов и другого оборудования.

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«В отношении мужчины завели уголовное дело по статье „Государственная измена“. Фигуранта уголовного дела задержали», — отметили в ФСБ.

Ранее военный суд в Новосибирске приговорил к 16 годам колонии строгого режима 22-летнего жителя Омска, который совершил диверсию на железной дороге в мае 2023 года. Правоохранители установили, что украинские кураторы также поручали ему собирать сведения о воинских частях в России.