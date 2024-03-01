Общество 01 марта 2024, 21:53 Двух россиян арестовали по делу о госизмене в Москве Мещанский суд Москвы арестовал двух россиян по делу о госизмене Unsplash

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Мещанский суд Москвы арестовал двух россиян — В. Егорову и П. Коротича по статье о государственной измене. Об этом сообщили РИА «Новости» в судебной инстанции.

«Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Егоровой В.В.», — заявили в суде.

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По аналогичной статье арестовали и мужчину. При этом суть обвинений не раскрывается. Также неизвестны другие данные о фигурантах дела.

По этой уголовной статье Егоровой и Коротич грозит до 20 лет лишения свободы.

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*«Русский добровольческий корпус» (РДК) — признан террористическим и запрещен в России.