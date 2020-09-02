Бурятской девочке сделали операцию после того, как дядя ей отрубил пальцы

Пятилетняя девочка попала в больницу после того, как родной дядя отрубил ей топором пальцы. Врачи провели двухчасовую операцию и продолжают следить за состоянием здоровья ребенка.

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Детской республиканской клинической больницы Жаргал Дылгыров рассказал, что девочку привезли к врачам в ночь на 1 сентября. У нее были травмы третьего и четвертого пальцев левой кисти.

«В операционной мы увидели, что имеется травматическая ампутация части ногтевой фаланги четвертого пальца левой кисти, дефекты костной ткани и мягких тканей. И открытый перелом третьей ногтевой фаланги третьего пальца. <…> Операция длилась более двух часов», — отметил медик.

Он пояснил, что у одного пальца удалось восстановить сухожилия и кость. Для устранения дефекта на другом пришлось сделать пересадку кожи, но ногтя на нем теперь нет. По словам Дылгырова, пока преждевременно говорить, как будет проходить восстановление. Врачи оказывают всю необходимую помощь, чтобы состояние девочки улучшилось.

«Конечно, травма тяжелая, но ребенок сильно не плакал. Мама адекватно реагировала на ситуацию. Сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно», — сообщил заведующий отделением.

Дядя ударил топором по руке племянницы вечером 31 августа. Тогда ребенок был на покосе вместе с родственником и отцом. Взрослые решили выпить, а девочке дали поиграть телефон, который она случайно разбила. В итоге мужчина сказал ей положить руку на пень, а сам ударил по ней топором. Полицейские уже завели уголовное дело и задержали дядю пострадавшей девочки.