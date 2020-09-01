01 сентября 2020, 16:08
Дядя отрубил пальцы племяннице из-за сломанного телефона
Житель Бурятии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отрубил пятилетней племяннице пальцы из-за мобильного телефона, который ребенок случайно разбил. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на Следственный комитет.
Утром девочка вместе со своим отцом и дядей отправилась на покос травы в поле. Из-за начавшегося дождя взрослые отложили работу и начали выпивать. Дядя отдал девочке свой телефон, чтобы она не мешала застолью, и девочка его случайно уронила.
«Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, причинив ампутацию двух пальцев. После этого злоумышленник скрылся в лесном массиве. Раненую девочку домой привел пьяный отец, откуда она госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в сообщении СК.
Медикам удалось пришить один палец.
В настоящий момент подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.