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    01 сентября 2020, 16:08

    Дядя отрубил пальцы племяннице из-за сломанного телефона

    Анастасия Кременчугская

    Житель Бурятии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отрубил пятилетней племяннице пальцы из-за мобильного телефона, который ребенок случайно разбил. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на Следственный комитет.

    Утром девочка вместе со своим отцом и дядей отправилась на покос травы в поле. Из-за начавшегося дождя взрослые отложили работу и начали выпивать. Дядя отдал девочке свой телефон, чтобы она не мешала застолью, и девочка его случайно уронила.

    «Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, причинив ампутацию двух пальцев. После этого злоумышленник скрылся в лесном массиве. Раненую девочку домой привел пьяный отец, откуда она госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в сообщении СК.

    Медикам удалось пришить один палец.

    В настоящий момент подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

    Новости SMI.FM