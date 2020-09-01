Дядя отрубил пальцы племяннице из-за сломанного телефона

Утром девочка вместе со своим отцом и дядей отправилась на покос травы в поле. Из-за начавшегося дождя взрослые отложили работу и начали выпивать. Дядя отдал девочке свой телефон, чтобы она не мешала застолью, и девочка его случайно уронила.

«Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, причинив ампутацию двух пальцев. После этого злоумышленник скрылся в лесном массиве. Раненую девочку домой привел пьяный отец, откуда она госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в сообщении СК.

Медикам удалось пришить один палец.

В настоящий момент подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.