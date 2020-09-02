Житель Бурятии отрубил пальцы племяннице из-за телефона. Заведено уголовное дело

Житель Бурятии крепко выпил и отрубил топором пальцы своей племяннице. Причиной стал телефон, который разбила девочка. После инцидента с семьей пообщалась детский омбудсмен Наталья Ганькина.

«Сегодня я выехала в семью, поскольку там есть еще несовершеннолетние дети. Самой главной задачей было посмотреть, в каких условиях находятся дети и какая помощь нужна семье. Дети сейчас живут у родной тети, накормлены, дети чистые, контактные, не испуганные. Абсолютно нормальная, здоровая атмосфера в семье у тети», — сообщила «360» уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.

Она добавила, что пообщалась с родным отцом детей, который поддерживает с ними связь. Мать пострадавшей девочки находится вместе с ней в больнице. После визита к родственникам детский омбудсмен организовала совещание с представителями подразделения и комиссии по делам несовершеннолетних, органов социальной защиты и районной администрации.

«Мы рассмотрели все варианты оказания помощи семье. Принято решение поддержать семью школьными принадлежностями в рамках акции „Помоги собрать ребенка в школу“ и рассмотреть возможность заключения с семьей социального контракта», — отметила Ганькина.

По ее словам, семья ни на каких видах профилактического учета не состоит. Старшие дети ходят в школу, у всех есть прививки. Родители следят за состоянием здоровья своих детей. Взрослые занимаются подсобным хозяйством, а также продают молочную продукцию и мясо.

Детский омбудсмен подчеркнула, что девочка все еще находится в шоковом состоянии. При этом она уже играет с другими детьми, которые лежат в больнице.

Сейчас следователи расследуют уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Они выяснили, что вечером 31 августа девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос около своей деревни в Бурятии. Там взрослые начали распивать спиртное, а ребенку дали телефон. Девочка случайно уронила и разбила устройство. В итоге дядя сказал ей положить ладонь на пень и отрубил ей два пальца. Ребенка отвезли в больницу, а мужчину задержали.