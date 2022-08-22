«Сопутствующая цель» или месть киевского режима. Версии убийства Дарьи Дугиной

Уголовное дело возбуждено после гибели политолога Дарьи Дугиной, дочери философа и общественного деятеля Александра Дугина. У следователей есть основания полагать, что это убийство было заранее спланировано и носит заказной характер. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала проверить возможную причастность Украины к гибели девушки. «360» собрал все, что уже известно о расследовании.

Внедорожник Toyota Land Cruiser ехал по Можайскому шоссе вечером, 20 августа, когда сработало взрывное устройство, предположительно, установленное в автомобиле. После этого машина загорелась. За рулем машины находилась Дарья Дугина, она погибла на месте. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция», где была вместе с отцом — философом и общественным деятелем Александром Дугиным.

Уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве общеопасным способом. С учетом уже полученных данных у следствия есть основания полагать, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер.

Видео/фото: ГСУ СК России по Московской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в производство центрального аппарата ведомства.

Целью был Дугин

Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «360» отметил, что организаторы подрыва машины Дарьи вполне могли рассчитывать на то, что погибнет и ее отец.

Публицист и политолог Сергей Марков также предположил, что первоначальной целью преступников был именно Дугин. Однако в беседе с «360» он не исключил права на существование и других версий подрыва внедорожника.

Такое же мнение выразил командир отряда специального назначения «Троя» Владимир Новиков. Он предположил, что Дарья оказалась «сопутствующей целью преступников».

То что преступники «целились в Дугина» считает и политтехнолог Марат Баширов. В беседе с «360» он отметил, что философия Дугина четко и правдиво объясняет цели и задачи спецоперации России. О том, что это убийство вполне можно рассматривать как атаку на идеи евразийства, которые проповедовал Дугин, считает и Светов.

Возможный украинский след

По мнению Маркова, наиболее очевидно, что нападение подготовили спецслужбы Украины, потому что отец Дарьи был активным сторонником спецоперации.

Политолог Армен Гаспарян назвал это убийство самым настоящим актом международного терроризма. В разговоре с «360» он отметил, что это происшествие ничем концептуально не отличается от убийства русских людей в Донбассе.

Баширов предположил, что заказчиками убийства Дугиной могли выступить западные спецслужбы, а исполнителями — диверсионные украинские группы.

Источник фото: телеканал «360»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала проверить возможную причастность Украины к смерти политолога. Если следователи обнаружат украинский след во взрыве автомобиля Дугиной, отметила дипломат, то необходимо поднять вопрос о политике государственного терроризма со стороны Украины.

Украина же свою причастность к преступлению отвергает. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к гибели Дарьи Дугиной.

Детали нападения

Главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов рассказал, что на парковке, где стояла машина Дугиной и ее отца, его отвлекал разными расспросами молодой человек. Хасавов задался вопросом, задерживал ли парень его внимание или просто решил неудачно пошутить.

Преступники заложили взрывчатое вещество в машину Дугиной рядом с бензиновыми трубками под местом водителя, сообщили СМИ со ссылкой на близкий к следствию источник.

Источник фото: телеканал «360»

Предварительно, взрыв произошел после дистанционного подрыва по звонку.

Убийство Дугиной могли совершить из-за ее общественной деятельности, не исключается причастность к подрыву ее внедорожника украинских спецслужб, а также отрабатываются версии, связанные с личными конфликтами как самой Дарьи, так и ее отца, отмечали СМИ со ссылкой на источник.