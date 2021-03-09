Большинство коррупционеров в России в 2020 году отделались обычными штрафами

Почти половина российских коррупционеров в 2020 году — 40% — отделались штрафами. Условное лишение свободы получили 35%, лишь 18% сели за это нарушение в тюрьму. Об этом рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

«В качестве дополнительного наказания, как правило, применяются лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью и штраф», — рассказал он РИА «Новости».

Кроме того, по словам Балдина, у 1318 осужденных в 2020 году конфисковали имущество. Российские суды вынесли более восьми тысяч обвинительных приговоров в отношении девяти тысяч человек, которым инкриминировались коррупционные преступления.

Ранее Виктор Балдин рассказал, что чаще всего мелкие взятки, не превышающие 10 тысяч рублей, берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги.

Москва в 2020 году стала лидером среди регионов России по уровню коррупции. После столицы идет Татарстан, Ставрополье, Подмосковье, Башкирия, Кубань.