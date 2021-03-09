Москва опередила все регионы по уровню коррупции в России

Москва стала лидером среди регионов РФ по уровню коррупции в 2020 году. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник антикоррупционного управления Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

По числу случаев коррупции, выявленных в 2020 году, после Москвы в антирейтинге следуют Татарстан, Ставрополье, Подмосковье, Башкирия, Кубань, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край, сообщил Балдин.

Меньше всего случаев взяточничества в прошлом году выявили на Чукотке, в ЕАО, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Республике Тыва, Хакасии, в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Регионы с самыми высокими финансовыми потоками и субъекты, в которых сосредоточены федеральные органы власти и крупные промышленные центры, всегда будут лидировать в подобных коррупционных сводках, отметили в ведомстве.

«Одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой», — заявил Балдин.

Балдин подчеркнул, что формируемая статистика скорее свидетельствует об активности правоохранителей по выявлению коррупционных преступлений.

В Генпрокуратуре также сообщили, что чаще всего мелкие взятки в размере до 10 тысяч рублей берут представители полиции, уголовно-исполнительной системы и педагоги.