В Генпрокуратуре перечислили мелких взяточников

Чаще всего мелкие взятки, не превышающие 10 тысяч рублей, берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

По его словам, чаще других мелкие взятки берут сотрудники органов внутренних дел за уход от административной ответственности за различные правонарушения.

«Также в этот перечень попадают преподаватели учебных заведений (за положительные оценки при сдаче экзаменов), сотрудники органов уголовно-исполнительной системы (за пронос на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов или создание осужденным привилегированных условий отбывания наказания)», — сказал Балдин.

В середине февраля депутат Саратовской областной думы Станислав Денисенко привел в пример Китай и предложил казнить коррупционеров, а их имущество — конфисковывать.