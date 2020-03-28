Больше 10 тонн антисептика попытались вывезти за границу из Челябинской области

Из России попытались вывезти около 11 тонн дезинфицирующих средств. Нарушителей задержали на границе в Челябинской области.

«В автомобильном пункте пропуска „Бугристое“ в ходе досмотра грузового транспортного средства Scania, следовавшего из Москвы на территорию Жамбылской области Республики Казахстан выявлена партия дезинфицирующего средства против бактерий и вирусов общим объемом около 11 тысяч килограммов, перевозившегося в полимерных емкостях объемом 500 и 5000 миллилитров», — объявили в пресс-службе челябинского пограничного управления ФСБ, ее цитирует ТАСС.

В ведомстве напомнили, что из России со 2 марта временно запрещено вывозить дезинфицирующие и противовирусные средства за исключением случаев гуманитарной помощи другим государствам. Кроме того, антисептики и маски могут вывозить люди для личного пользования.

Всю изъятую продукцию передали в Троицкий таможенный пост для проверки.

В России, по последним данным, зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом. Больные COVID-19 есть в 58 регионах страны.