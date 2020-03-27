Подмосковные предприятия продолжат выпускать товары первой необходимости на нерабочей неделе
Заявление об этом сделал заместитель председателя областного правительства Вадим Хромов. Он подчеркнул, что предприятия, выпускающие товары, на которые сейчас резко повысился спрос, готовы нарастить производственные мощности и уже делают это.
Подмосковье в период нерабочей недели в полном объеме обеспечит жителей товарами первой необходимости. Безусловно, производство останавливать не будут: наши граждане должны получать товары и услуги первой необходимости в полном объемеВадим Хромов.
Так, в Подмосковье уже увеличили выпуск дезинфицирующих средств, медицинских препаратов и врачебного оборудования.
Документ, рекомендующий ряду компаний не распространять режим нерабочих дней на своих сотрудников, подготовили в российском Министерстве труда и социальной защиты. Его адресовали предприятиям по выпуску жизненно необходимых товаров, а также организациям, которые оказывают услуги первой необходимости, и структурам, обеспечивающим работу систем социальной защиты.
В министерстве пояснили, что нерабочие дни не относятся к выходным или праздничным, поэтому оплату работодателям произведут в обычном, а не повышенном размере.
Полный текст документа с перечнем организаций, которым рекомендовано не распространять режим выходной недели на своих сотрудников, доступен по ссылке, а также на сайте министерства.
Ранее стало известно, что выходную неделю на период с 30 марта по 3 апреля объявил президент России Владимир Путин в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.