Криминал 02 апреля 2024, 18:18 Более 400 причастных к поджогам учреждений выявили в РФ с начала СВО Freepik

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С начала спецоперации в России установили 438 причастных к поджогам учреждений. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.

«Установлены 438 лиц, причастных к нападению, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта», — процитировало его РИА «Новости».

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В России регулярно задерживают людей, пытающихся поджечь военкоматы. Петербуржца, пойманного на этом еще в октябре 2022 года, обвинили в госизмене. В декабре 2023-го аналогичное преступление совершила санитарка детской больницы в Волгограде. Она бросила в холл военного комиссариата зажженный фейерверк. Никто не пострадал, женщину задержали.

В ноябре в Ленинградской области 17-летнего парня, кидавшего бутылки с зажигательной смесью в дверь здания военкомата, приговорили к шести годам лишения свободы. Ему вменили попытку теракта.