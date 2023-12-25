Криминал 25 декабря 2023, 23:56 Пытавшегося поджечь военкомат петербуржца обвинили в госизмене Жителя Петербурга Асрияна обвинили в госизмене за попытку поджога военкомата РИА «Новости»

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Дело жителя Санкт-Петербурга Максима Асрияна поступило в Первый западный окружной военный суд. В электронной карточке на сайте суда указано, что его обвиняют в государственной измене.

Из документа следует, что дело окружному судье передали 22 декабря, слушание по решению вопроса об избрании меры пресечения состоится 27 декабря. Асрияна обвиняют по двум статьям — «Попытка теракта» и «Государственная измена».

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Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Максима Асрияна задержали 10 октября 2022 года — он пытался поджечь здание военного комиссариата во Фрунзенском районе. Известно, что обвиняемый придерживается экстремистских взглядов и испытывает недовольство проводимой правительством России политикой, а также поддерживает ВСУ.

Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 9,5 лет за шпионаж в пользу Украину. Мужчина по Сети связывался с представителем ГУР и планировал передать информацию о военных объектах ВС РФ на территории Хабаровского края.