Криминал 23 ноября 2023, 01:05 Подросток получил шесть лет за попытку поджечь военкомат в Ленобласти Суд в Петербурге приговорил гимназиста к шести годам тюрьмы за попытку теракта РИА «Новости»

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Суд Санкт-Петербурга приговорил 17-летнего гимназиста к шести годам лишения свободы по делу о попытке теракта. Юноша пытался поджечь военкомат в Кировском районе Ленинградской области, сообщило РИА «Новости».

Подростка признали виновным в совершении двух преступлений, ему назначили наказание «в виде лишения свободы на шесть лет с отбыванием его в воспитательной колонии до 19 лет».

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По данным следствия, 28 февраля несовершеннолетний, на тот момент ему было 16 лет, стал поджигать фитили и кидать бутылки с зажигательной семью в дверь здания военкомата Кировского района, однако возгорания не произошло. Сотрудники полиции задержали юношу на автобусной остановке.

Ранее в Калининградской области задержали женщину, которая пыталась поджечь здание, где находится военный комиссариат и призывная комиссия, сообщал RT. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.