Более 300 контейнеров с черной икрой конфисковали у жителя Хабаровского края

Житель Хабаровска попал под уголовное дело из-за черной икры. У него нашли более 300 контейнеров деликатеса стоимостью свыше 30 миллионов рублей. Пока мужчину отпустили под подписку о невыезде.

«Отделом дознания ОМВД России по Николаевскому району возбуждено уголовное дело. <…> В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник фото: МВД России

Она добавила, что правоохранители задержали мужчину после того, как в его квартире нашли емкости с черной икрой. Всего у жителя изъяли более 300 контейнеров по пол-литра. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценили в сумму более 30 миллионов рублей.

По словам жителя Хабаровского края, он нашел икру рядом с дамбой реки Кукля около села Константиновка. Мужчина забрал ее себе и хотел продать. В итоге у него забрали не только контейнеры, но еще и морозилку, пять телефонов и катер с подвесным лодочным мотором.

Ранее следователи нашли браконьеров в Москве. Они изъяли 100 килограммов осетровой икры, пластиковые карты, документы и 2,5 миллиона рублей наличными. Всего правоохранители задержали 11 человек.