Правоохранители пресекли деятельность браконьеров в Москве
Следователи изъяли из незаконного оборота более 100 килограммов черной икры осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу России. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу столичного управления СКР.
По подозрению в совершении преступления задержаны 11 человек.
По данным следствия, преступная группа начала деятельность осенью прошлого года. После этого силовики провели обыски и изъяли в общей сложности 100 килограммов осетровой икры, пластиковые карты, документы и 2,5 миллиона рублей наличными.
Возбуждено уголовное дело.