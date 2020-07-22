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    22 июля 2020, 15:04

    Правоохранители пресекли деятельность браконьеров в Москве

    Анастасия Кременчугская

    Следователи изъяли из незаконного оборота более 100 килограммов черной икры осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу России. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу столичного управления СКР.

    По подозрению в совершении преступления задержаны 11 человек.

    По данным следствия, преступная группа начала деятельность осенью прошлого года. После этого силовики провели обыски и изъяли в общей сложности 100 килограммов осетровой икры, пластиковые карты, документы и 2,5 миллиона рублей наличными.

    Возбуждено уголовное дело.

    Новости SMI.FM