Правоохранители пресекли деятельность браконьеров в Москве

По подозрению в совершении преступления задержаны 11 человек.

По данным следствия, преступная группа начала деятельность осенью прошлого года. После этого силовики провели обыски и изъяли в общей сложности 100 килограммов осетровой икры, пластиковые карты, документы и 2,5 миллиона рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело.