Популярные ранее деликатесы вроде черной икры и фуа-гра вышли из моды. Россияне теперь предпочитают экологически чистые натуральные продукты и биодобавки. Они предпочитают умеренность, спорт и здоровый образ жизни.

Недоступные в советские годы деликатесные продукты, которые в 1990-е годы считались «пищей богов» и потреблялись в избыточном количестве, потеряли свою привлекательность. Об этом в интервью радио Sputnik заявила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.

«20 лет назад салат оливье казался верхом кулинарного искусства, сейчас в современной семье есть возможность готовить его хоть пять раз в неделю, просто редко кто это делает. В эпоху дефицита фуа-гра казалась пищей небожителей, сегодня каждый может не за космические деньги найти ее в любом крупном супермаркете», — рассказала врач-диетолог.

Она отметила, что люди начали больше обращать внимание на содержание продуктов питания, и не хотят покупать еду, загрязненную пестицидами и прочими отравляющими веществами. Некоторые увлекаются генетическими тестами, выявляющими пищевую непереносимость.

«Но из-за большого количества информации люди часто боятся съесть лишнее. Спектр потребляемых продуктов становится слишком маленький, и это плохо. Чем разнообразнее питание, тем больше возможность получить витамины и микроэлементы из пищи», — сказала диетолог.

Она добавила, что из-за узкого спектра пищи большое распространение получили биологически активные добавки.

«Современное питание не всегда способно на 100% покрыть потребности, поэтому некоторыми добавками действительно можно улучшить свой рацион. Но и здесь есть перекосы: если люди употребляют 20-40 препаратов, сложно учитывать их взаимодействие», — резюмировала Ирина Лизун.

Профессор биологии из Кембриджа попытался воспроизвести блюда, рецепты которых были найдены на древней табличке из Месопотамии. Не все они оказались понятными, но были просто в приготовлении.