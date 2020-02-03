Боксера Кушиташвили арестовали за драку с росгвардейцем и хранение наркотиков

Боксер Георгий Кушиташвили арестован. Такое решение принял Московский гарнизонный военный суд. Его обвиняют в драке с сотрудником Росгвардии и хранении наркотиков.

Дело рассматривал военный суд, поскольку спортсмен является военнослужащим. На заседании Кушиташвили сказал, что никогда не употреблял наркотики.

Георгия Кушиташвили и его приятеля Овика Оганнисяна задержали в районе Фрунзенской набережной в Москве. У них нашли пакет с кокаином. Кушиташвили агрессивно отреагировал на задержание и ударил одного из сотрудников Росгвардии в лицо. В итоге у гвардейца оказался сломан нос. Против боксера открыли уголовное дело, а Оганнисян проходит по делу как свидетель.

Генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлев рассказал «360», что Кушиташвили неделю назад прошел допинг-тест. Результаты показали, что спортсмен чист.

«Будем разбираться, но если это действительно так, мы, наоборот, благодарны росгвардейцам, все правильно сделали. Мы их поддерживаем, мы против таких действий [спортсменов]», — отметил Кремлев.

Георгию Кушиташвили 24 года. Он двукратный чемпион России (2015, 2018 годы), также спортсмен получил бронзу на чемпионате России в 2016 году. Федерация бокса рассматривала его в качестве кандидата на поездку на Олимпиаду-2020 в Токио.