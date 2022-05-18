Бойца ММА Магомедова задержали в Москве

Боец ММА Асхаб Магомедов задержан в Москве. Он подозревается в вымогательстве денег у подростка. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Представители правоохранительных органов нашли Магомедова в номере «AZIMUT Отель Олимпик Москва», уточнил телеканал РЕН ТВ. В момент задержания вместе с ним был известный стример Некоглай.

В последнее время имя Асхаба Магомедова регулярно появляется в СМИ. Накануне сообщалось, что боец устроил драку с охранниками на одной из столичных парковок. Спортсмен заявил, что никакой потасовки не было.

«Мы опаздывали на поезд. Когда я проезжал шлагбаум, там слева был пластмассовый конус. Я хотел объехать и просто, наверное, заехал на него», — рассказал он.

Магомедов выразил уверенность, что эта информация всплыла в средствах массовой информации из-за его участия в смертельной аварии, написала газета «Известия».

ДТП произошло 6 мая у Белорусского вокзала. Боец находился в машине своего друга Некоглая. В них врезался автомобиль, взятый в каршеринг. Водитель в результате случившегося погиб.