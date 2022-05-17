Друг Некоглая боец ММА Асхаб Магомедов попал в переделку с охранником в Москве

Друг блогера Некоглая боец ММА Асхаб Магомедов снова попал в историю. Он устроил потасовку с охранниками на парковке в Москве. Разнять их удалось полицейским, сообщил Telegram-канал Baza.

Все произошло 25 апреля. Парень объехал шлагбаум и припарковался у Казанского вокзала, на что отреагировали местные охранники. Они потребовали объяснений, преградили автомобилю дорогу. Полиция подъехала в тот момент, когда перепалка могла перерасти в драку. Правоохранители задержали, но отпустили спортсмена — по версии источников, ему помогло удостоверение сотрудника ФСБ.

«Мы опаздывали на поезд. Когда я проезжал шлагбаум, там слева был пластмассовый конус. Я хотел объехать и просто, наверное, заехал на него», — рассказал позднее сам спортсмен.

Охранник на него накричал, а после того, как тот проводил знакомую на перрон и вернулся к машине, вместе с коллегой попросил возместить убытки. Тогда они и поругались. По словам спортсмена, приехавшие полицейские посмеялись и отпустили его. Версию с документом силовика он отрицает.

Ранее Асхаб Магомедов вместе с популярным стримером Некоглаем попал в ДТП в центре Москвы. Виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель каршерингового автомобиля, который врезался в их машину.