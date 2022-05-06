«Пробита голова». Попавший в ДТП состримером Некоглаем боец ММА рассказал о своем состоянии

Пробитая голова и вывихнутое плечо — такие повреждения получил боец ММА Асхаб Магомедов, который находился в одной машине со стримером Некоглаем в момент ДТП. Столкновение произошло в ночь на 6 мая в Москве, погиб один человек, еще несколько получили травмы.

«Пробита голова, вроде бы вывих плеча. Чувствую себя нормально, только рука сильно болит», — рассказал он«Известиям».

О том, что именно произошло на дороге, спортсмен помнит очень плохо. Он отметил, что был сильный удар, однако о том, что в их автомобиль справа влетела другая машина, узнал из видео с камер.

«Я закрываю глаза, из сознания ухожу, а когда вхожу — труп и еще раненые. У них у всех алкоголь», — сообщил боец.

Сейчас Магомедов находится в больнице под наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось, что популярный блогер Некоглай попал в ДТП в центре Москвы. В аварии погиб водитель каршерингового автомобиля, который, по предварительным данным, стал виновником происшествия. Он ехал на красный сигнал светофора и врезался в Porsche блогера, который затем отлетел в грузовик.