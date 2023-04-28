Эксклюзив 28 апреля 2023, 20:23 Блиновскую привезли домой после оглашения приговора После приговора о домашнем аресте Елену Блиновскую доставили в особняк

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Блогера Елену Блиновскую привезли в ее особняк после заседания в Пресненском районном суде Москвы, передал корреспондент «360». Суд отправил «королеву марафонов» под домашний арест до 26 июня.

Блиновская стала фигурантом уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 рублей и незаконной легализации денежных средств. По версии следствия, весь свой заработок она проводила через зарегистрированных юрлиц, которые работали по упрощенной схеме налогообложения.

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После заведения уголовного дела блогер хотела выехать из России. Она заранее купила билет в Узбекистан, чтобы запутать следы, а потом отправилась на арендованной машине в Белоруссию. Пограничники задержали Блиновскую на контрольно-пропускном пункте в Смоленской области.

После возвращения в Москву блогера вызвали на допрос. Блиновская раскаялась в содеянном и признала свою вину. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые осведомили «королеву марафонов» о следственной тайне, охраняемой законом.