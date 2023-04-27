Криминал 27 апреля 2023, 22:13 Блиновской предъявили обвинение СК России: блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение РИА «Новости»

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Блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег или другого имущества, приобретенного в результате совершения преступления. Об этом заявила пресс-служба Следственного комитета в Telegram.

«[Елене Блиновской] предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. „б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

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Блогера задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, добавили в СК. Следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения Блиновской.

Сотрудники правопорядка продолжают вести следственные действия. Они собирают доказательства преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, заключили в СК.

Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля. Она пыталась выехать из России на арендованной машине. При блогере обнаружили авиабилеты Москва — Ташкент. В коттедже и офисе «королевы марафонов желаний» провели обыски.

Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств в особо крупном размере. Речь идет о сумме более 918 миллионов рублей.

Ранее блогера доставили на допрос во второе управление по расследованию особо важных дел СК Москвы.