Эксклюзив 31 июля 2023, 22:18 «Без психологов не обойтись». Пострадавшая от рук скопинского маньяка дала совет уральской заложнице Жертва скопинского маньяка Мартынова рекомендовала уральской заложнице побыть с родными Телеканал «360»

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Сбежавшей после 14 лет рабства у жителя челябинского поселка Смолино девушке понадобится помощь психологов и медицинских специалистов. Об этом в беседе с «360» рассказала пострадавшая от рук скопинского маньяка Виктора Мохова Екатерина Мартынова.

«Я думаю, что без психологов не обойтись никак. Да и состояние здоровья у нее в целом пострадало, потому что я читала некоторые подробности. Там все было очень жестоко. Единственное, на что можно надеяться, что у нее есть близкие и родные люди, которые будут ее поддерживать и будут рядом», — заявила Мартынова.

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Собеседница «360» добавила, что сама она в порядке. Прошедшие 20 лет затянули рану и сейчас она практически не помнит то, что она пережила.

«Когда прошел год, мне казалось, что я уже не вспоминаю, через два года я почувствовала себя лучше. Полностью забыть о том, что со мной случилось я не смогу никогда. Но сегодня я прочитала новость и пропустила ее через себя. Сердце сжалось, но свою ситуацию я не вспомнила», — отметила она.

Поисками пропавшей девушки занималась ее младшая сестра. Девочек много лет назад разделили: старшая воспитывалась в интернате, а вторая — в детском доме. В 2009 году девушка перестала выходить на связь с родственницей. В тот год она попала в плен к жителю Смолино, из которого освободилась только на днях.

По словам младшей сестры, все это время он угрожал своей жертве, избивал, привязывал к батарее и заставлял обслуживать свою мать. Сбежать девушке удалось только после того, как она сообщила матери своего мучителя, что тот хочет с ними расправиться. Испуганная женщина вызвала бригаду психиатров, а заложница смогла убежать.

По неподтвержденным данным, сестры находятся у своего дяди. В беседе с журналистами он отказался дать контакты бывшей заложницы, заявив, что сначала ей нужно прийти в себя.

Следователи завели против мужчины уголовное дело о похищении человека. В ходе осмотра дома, где проживал обвиняемый, они обнаружили в погребе останки неизвестной женщины. После этого криминалисты завели второе дело по статье «Убийство».