Азербайджанская Генпрокуратура объявила в розыск главу Союза армян России

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что объявила в международный розыск главу Союза армян России Ару Абрамяна. Об сообщили в пресс-службе ведомства.

«Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает принимать необходимые меры для разоблачения на международной арене агрессивной сущности Республики Армения, превратившей терроризм в один из основных инструментов своей агрессивной политики путем его поддержки на государственном уровне», — сообщили на сайте ведомства.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что расследовала на основании публикаций в СМИ и социальных сетей информацию о незаконном провозе оружия и военной техники в Армению, затем в Нагорный Карабах.

В конце апреля ведомство возбудило уголовные дела против главы Союза армян России, гендиректора компании Komex Ары Абрамяна, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна и владельца Royalsys Engineering Давида Галустяна. Их заочно арестовали и объявили в международный розыск.

«В связи с вышеупомянутым уголовным делом Генеральная прокуратура направила запрос об оказании правовой помощи в соответствующие государственные органы зарубежных стран», — заявили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, они с помощью пассажирских и грузовых самолетов, один из которых купил Ара Абрамян, незаконно доставляли в Армению крупнокалиберное боевое огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства.