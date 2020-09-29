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    29 сентября 2020, 18:22

    Лидер Союза армян прокомментировал предложение включить Карабах в состав России

    Дарья Морозова

    Президент Союза армян России Ара Абрамян прокомментировал предложение Владимира Жириновского включить Нагорный Карабах в состав России. Об этом сообщил Daily Storm.

    Он пояснил, что в первую очередь следует остановить войну между Арменией и Азербайджаном. Также Абрамян добавил, что предложение Жириновского очень в его стиле. Тем не менее такие вопросы решать пока рано.

    «Потом пусть население Нагорного Карабаха проведет референдум и решит: соединиться или не соединиться. Я не могу ничего сказать от имени карабахцев. А может, они единогласно поддержат это или же будут все против?!» — заключил эксперт.

    Новости SMI.FM