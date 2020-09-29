Названо число армян, готовых добровольно отправиться в Карабах

Глава Союза Ара Абрамян заявил, что число желающих участвовать в боях против Азербайджана превышает 20 тысяч солдат. Муканян считает, что добровольцев будет больше.

«Я хочу сказать, мобилизационный ресурс — то, что Азербайджан говорит, что у Армении маленький мобилизационный ресурс, — наш мобилизационный ресурс — это весь мир», — подчеркнул вице-президент.

Он отметил, что для армян Нагорный Карабах является домом. По словам Муканяна, грядущий бой будет последним и победным для Армении.