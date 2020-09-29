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    29 сентября 2020, 15:54

    Названо число армян, готовых добровольно отправиться в Карабах

    Полина Петрова

    Вице-президент Союза армян России Левон Муканян рассказал, сколько добровольцев готовы отправиться в Нагорный Карабах, информирует Life.
    Названо число армян, готовых добровольно отправиться в Карабах

    Глава Союза Ара Абрамян заявил, что число желающих участвовать в боях против Азербайджана превышает 20 тысяч солдат. Муканян считает, что добровольцев будет больше.

    «Я хочу сказать, мобилизационный ресурс — то, что Азербайджан говорит, что у Армении маленький мобилизационный ресурс, — наш мобилизационный ресурс — это весь мир», — подчеркнул вице-президент.

    Он отметил, что для армян Нагорный Карабах является домом. По словам Муканяна, грядущий бой будет последним и победным для Армении.

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