Названо число армян, готовых добровольно отправиться в Карабах
Вице-президент Союза армян России Левон Муканян рассказал, сколько добровольцев готовы отправиться в Нагорный Карабах, информирует Life.
Глава Союза Ара Абрамян заявил, что число желающих участвовать в боях против Азербайджана превышает 20 тысяч солдат. Муканян считает, что добровольцев будет больше.
«Я хочу сказать, мобилизационный ресурс — то, что Азербайджан говорит, что у Армении маленький мобилизационный ресурс, — наш мобилизационный ресурс — это весь мир», — подчеркнул вице-президент.
Он отметил, что для армян Нагорный Карабах является домом. По словам Муканяна, грядущий бой будет последним и победным для Армении.