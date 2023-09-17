Криминал 17 сентября 2023, 17:44 Арестованную актрису Искандер заподозрили в закладке 10 кг наркотиков в лесу Mash: следователи заподозрили актрису Искандер в закладке 10 кг мефедрона в лесу РИА «Новости»

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Правоохранители заподозрили заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) в закладке 10 килограмм мефедрона в лесу Подмосковья. Сверток с таким количеством запрещенного вещества оперативники обнаружили у следующего участника наркоцепочки, связанной с актрисой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Еще одного подозреваемого в деле о покушении на сбыт мефедрона нашли после показаний Искандер. Выяснилось, что артистка сама сообщила подельнику место схрона наркотиков.

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Несколько дней назад 32-летнего мужчину задержали в Пензе. В его машине обнаружили 10 килограммов запрещенного вещества в 53 свертках. По его словам, все это он забрал в Московской области — в лесном массиве под Электрогорском.

«Опирался же на координаты, полученные от актрисы. Поэтому теперь следователи выясняют, причастна ли она к кладу и сколько еще человек может быть в группировке», — указали в публикации.

Саму артистку задержали во вторник, 29 августа. В тот день правоохранители провели обыски ее дома и машины Subaru. Там они обнаружили два килограмма мефедрона, амфетамин и кокаин. Актрису арестовали, однако она отказалась давать показания.

Наводку на Хисамову дал дилер из Пензы, которого задержали на двумя неделями ранее. Он сдал список клиентов, среди которых оказалось имя Рамили. Позже Искандер пошла на сделку со следствием с условием о выделении ее дела в отдельное производство.