Знаменитости 14 сентября 2023, 12:32 Заслуженную артистку России арестовали по делу о покушении на торговлю мефедроном Mash: артистку Рамилю Искандер арестовали по делу о покушении на сбыт мефедрона РИА «Новости»

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Заслуженную артистку России Рамилю Искандер (настоящая фамилия — Хисамова) арестовали по делу о покушении на торговлю мефедроном, сообщил Mash. По информации Telegram-канала, правоохранители нашли у нее два килограмма запрещенного вещества. Актрисе грозит срок от 15 до 20 лет.

Источник Mash уточнил, что Рамилю Искандер поймали в поселении Марушкинское в Москве. При обыске в доме и машине Subaru артистки нашли несколько больших свертков с наркотиком.

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При этом от дачи показаний 46-летняя актриса отказалась. Против нее возбудили дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

По данным Telegram-канала, наводку на Хасимову правоохранителям дал 32-летний дилер из Пензы. Мужчину задержали примерно две недели назад в ходе расследования дела о наркоторговцах.

Подозреваемый передал следователям список клиентов, среди которых была и заслуженная артистка России.