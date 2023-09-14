Криминал 14 сентября 2023, 17:42 Арестованная актриса Искандер согласилась на сделку со следствием Shot: актриса Искандер пошла на сделку со следствием по уголовному делу РИА «Новости»

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Арестованная по делу о покушении на сбыт мефедрона актриса Рамиля Искандер (настоящая фамилия — Хисамова) пошла на сделку со следствием. Такое решение связано с выделением ее дела в отдельное производство, сообщил Telegram-канал Shot.

Артистка и ее сообщники были в разработке оперативников на протяжении полугода. Во вторник, 29 августа, правоохранители провели обыски дома и машины Subaru Хисамовой, где нашли два килограмма мефедрона, амфетамин и кокаин. Актрису арестовали.

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На допросе она назвала имя одного из подельников. Им оказался 32-летий безработный мужчина, которого задержали 1 сентября в Пензенской области городе Кузнецке.

«В своей Kia Rio он вез 53 свертка с мефедроном на 10 килограммов», — указали в сообщении.

После сделки со следствием дело Искандер выделили в отдельное производство.

Наводку на 46-летнюю актрису дал дилер из Пензы. Его задержали за две недели до этого в ходе расследования. Подозреваемый составил список клиентов, среди которых оказалось имя заслуженной артистки России. После ареста она отказывалась давать показания.