Криминал 01 февраля 2023, 18:56 Американку оштрафовали и дали 13 суток ареста после выгула теленка на Красной площади Суд вынес приговор Алисии Дэй по двум протоколам после выгула теленка на Красной площади

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Тверской районный суд вынес приговор зоозащитнице Алисии Дэй после выгула теленка на Красной площади. Подсудимую оштрафовали на 20 тысяч рублей и назначили административный арест на 13 суток.

В ходе заседания Дэй признали виновной в нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга или демонстрации (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ). За допущенное нарушение она должна будет выплатить штраф.

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Под административный арест американку поместят за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ).

Правоохранители задержали Дэй 31 января после того, как она решила выгулять на Красной площади своего теленка. Животное она купила на «Авито». При задержании активистка заявила, что хотела показать теленку исторический центр столицы России.

Известно, что девушка живет в Реутове. Ранее она уже отличалась неординарными поступками: в 2019 году спасала поросенка на ферме, а потом привезла его жить в маленькую квартиру.

Дэй проводила акции и в других странах. Например, в центре Варшавы она выгуливала барана, а в Лондоне — свинью.