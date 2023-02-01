Подмосковье 01 февраля 2023, 14:35 Полиция задержала жительницу Реутова за экскурсию для теленка по Красной площади

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Алисия Дэй из Реутова провела необычную экскурсию по Красной площади в Москве, и теперь ей грозят штраф или даже 15 суток ареста. Все дело в том, что экскурсантом 34-летней девушки стал теленок, купленный накануне на «Авито».

Эпатажный выгул теленка состоялся вечером 31 января, после чего девушка провела ночь в полиции. На нее составлен протокол об административном правонарушении.

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В Реутове говорят, что это уже не первый странный поступок с животными у Алисии. В 2019 году она спасала на ферме свинью, после чего привезла ее жить в свою маленькую городскую квартиру. Что касается теленка, его девушка купила на сайте объявлений «Авито», а зачем повезла на Красную площадь — история умалчивает.

«Это недопустимо. Реакция животного может быть агрессивной, никто не знает, как оно себя поведет. Так можно и лошадь в Большой театр привести», — считает председатель Общественной палаты Реутова Оксана Широбокова.

Ветеринары тоже не поддержали Алисию.

«Большое количество людей для теленка стресс. Неизвестно еще, как его везли. Может, и транквилизаторы кололи», — считает ветеринар-терапевт клиники «Зооветснаб» Олеся Скрыльникова.

Точки над i в этой истории расставит полиция.

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