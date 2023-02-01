Происшествия 01 февраля 2023, 12:37 Американку с теленком задержали на Красной площади ТАСС: выгуливающую теленка американку задержали на Красной площади РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники полиции задержали гражданку США, которая пришла на Красную площадь с теленком. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Москвы.

Задержанная пояснила, что животное она купила на «Авито» и решила показать ему исторический центр российской столицы. На зоозащитницу составили протокол по административной статье «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга или демонстрации».

Реклама

По данным Telegram-канала «112» к полицейским попала зоозащитница Алисия Дэй. Она занимается спасением животных, которых готовы отправить на убой, и выходит с ними в центр крупных городов. Последние несколько месяцев она живет в Реутове.

До выхода на Красную площадь девушка выходила в центр Варшавы с бараном, а также выгуливала свинью в центре Лондона. Фотографии Дэй с животными доступны на ее странице во «ВКонтакте».