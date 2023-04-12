Криминал 12 апреля 2023, 08:01 Алексея Огурцова заочно арестовали за нападение на села в Брянской области Басманный суд Москвы заочно арестовал участника нападения на села Брянской области РИА «Новости»

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Объявленного в международный розыск по обвинению в нападении на села в Брянской области Алексея Огурцова заочно арестовали на два месяца. Nакое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщил ТАСС.

Мужчине официально предъявили обвинение по трем статьям — за совершение теракта, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Его причастность, по версии следствия, подтвердили протоколы осмотра предметов, документов и мест происшествий, показания потерпевших и свидетелей, заключения экспертиз и другие улики.

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Басманный суд постановил постановил избрать Алексею Огурцову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Его объявили в международный розыск, и срок ареста начнут исчислять с момента задержания или экстрадиции в Россию.

До 2018 года уроженец Рыбинска Алексей Огурцов жил и работал в Москве охранником, а потом переехал на Украину. В начале марта 2023 года он участвовал в нападении на приграничные села Брянской области.