Важное 03 марта 2023, 12:00 Появилось видео с места нападения диверсантов в Брянской области ФСБ опубликовала видео с места атаки украинской ДРГ в Брянской области

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ФСБ опубликовала видео последствий нападения ДРГ на Брянскую область. На кадрах можно видеть два автомобиля, которые расстреляли диверсанты.

Сначала на видео появляются «Жигули» пятой модели и «Нива». В салонах машин находятся погибшие водители. Мужчины одеты в гражданскую одежду.

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Кроме того, ФСБ показала мины-ловушки, которые диверсанты установили на дереве, и стреляный тубус от гранатомета иностранного производства.

Ранее власти Брянской области заявили, что на приграничный район региона напали две ДРГ. По данным губернатора Александра Богомаза, в результате атаки погибли два мужчины. Кроме того, был ранен мальчик 2012 года рождения.

Ребенка оперативно доставили в больницу и прооперировали. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

На место происшествия в село Любечане направили следственную группу. Распоряжение об этом отдал глава СК России Александр Бастрыкин. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку на Брянскую область терактом.