Происшествия 03 марта 2023, 00:58 Диверсанты с Украины с русскими корнями. Чем известны боевики «Русского добровольческого корпуса» Личности боевиков «Русского добровольческого корпуса»: кто напал на брянские села Публичное достояние

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Напавшим на села Любечане и Сушаны в Климовском районе Брянской области оказались члены подразделения, именующего себя как «Русский добровольческий корпус» (РДК). В Telegram-канале организации появились ролики, снятые в российских населенных пунктах. Боевики не скрывали свои лица, поэтому личности трех человек быстро установили (по этическим соображениям «360» не дает ссылки на канал). Среди них оказались два участника ультраправых движений, а также актер. Объединяет всех мужчин одно — они сбежали из России, чтобы вернуться обратно с оружием в руках и националистическими идеями в голове.

Ультраправый бизнесмен

РДК заявил о себе в августе 2022 года как подразделение Интернационального легиона Украины. Согласно открытым данным, бойцами командует Денис Никитин, который хорошо известен в ультраправых кругах России и Украины.

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В 17 лет вместе с семьей переехал в Кельн, где влился в компанию болельщиков — ультрас и увлекся боями без правил. Среди немцев Никитин приобрел авторитет и начал продвигать свои идеи о превосходстве белой расы. После возвращения в Россию вошел в компанию местных болельщиков, но продолжил держать контакт с немецкими хулиганами.

В 2008 году Никитин основал бренд White Rex. В основе логотипа «черное солнце» — символика, которую в нацистской Германии использовали вместо свастики. Символична и дата создания компании — 14 августа 2008 года.

По данным «Коммерсанта», первую партию одежды своего бренда Никитин продал на организованном им в Воронеже турнире боев без правил «Дух воина». Так начался его бизнес.

Предприниматель заявлял, что White Rex не просто марка одежды, а объединение людей с едиными взглядами. Что это за объединяющие идеи, понять можно легко: на ринг «Духа воина» выходил тогда еще известный националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак.

С 2012 года предприниматель начал заводить связи с правыми организациями по всей Европе, продвигая свой бренд.

Спустя пять лет он перебрался на Украину, где сошелся с представителями «Азова»*, о деятельности которых рассказывал в своих зарубежных поездках.

Через организатора правого марша в Шарлотсвилле и основателя неонацистской организации из Калифорнии Rise Above Movement Роберта Рундо хотел вывести White Rex на американский рынок. Но помешала пандемия.

Беглый бородач

Обладателя большой рыжей бороды зовут Освальд Лемох с позывным Тиран. По данным издания «Блокнот», это уроженец Рыбинска и настоящее его имя Алексей Огурцов. До 2018 года он жил в Москве и работал личным охранником, а после переехал на Украину.

Как выяснили журналисты, против Лемоха-Огурцова правоохранители грозили завести уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

О причинах авторы материала не сообщили, но подчеркнули, что в социальных сетях бородач очень любит публиковать фотографии Адольфа Гитлера и селфи с нацистским приветствием. На Украине за пропаганду ненависти националисту ничего не грозит, там подобные идеи в почете.

Артист с правыми взглядами

Еще одним участником нападения на села в Брянской области стал бывший актер московского театра Луны, а также снимавшийся в сериале «Глухарь — 3» Кирилл Канахин. Его личность раскрыл Telegram-канал Mash. После завершения актерской карьеры мужчина начал преподавать йогу. Учеников искал через свой канал на YouTube.

По данным Baza, от восточной мистики к правым идеям Канахин перешел после «событий на Манежной площади» (акция протеста болельщиков «Спартака» после убийства выходцами с Северного Кавказа Егора Свиридова). После бывший актер стал язычником, а в 2014 году уехал на Украину.

Не только коллаборанты

«Русский добровольческий корпус» периодически набирал новых боевиков. И среди террористов РДК были не только россияне, но и украинцы. Личности нескольких из них раскрыл RT на основе списка, представленного ФСБ.

Участник боев под Иловайском Юрий Горовец с 2014 года поменял несколько подразделений и даже входил в состав батальона «Торнадо», против бойцов которого на Украине завели несколько уголовных дел за пытки мирных жителей.

Горовец стоял за нападением на журналиста украинского телеканала «НАШ», но уголовное дело против него замяли. По данным журналистов, боевик был членом нацистской организации «Братство»**, лидером которой является Дмитрий Корчинский.

Еще одним участником организации стал 32-летний Максим Михайлов из городка Гуляйполе. До боевых действий он регулярно принимал участие в политических акциях и демонстрациях ультраправых партий.

Третий боевик — Тарас Карпюк — пошел на фронт добровольцем в 2014 году, но после ранения под Иловайском долго лечился и снова взялся за оружие только в 2022-м.

О последнем члене РДК — 19-летнем Богдане Лягове — информации немного. Входил ли он в запрещенное «Братство»** или был только кандидатом на вступление, RT не уточнил. Но, судя по снимкам в Instagram***, молодой человек к «Братству»** все же имел отношение.

Горовца, Михайлова, Карпюка и Лягова сотрудники ФСБ ликвидировали, когда они пытались прорваться через границу в Брянской области в конце декабря 2022 года. Их судьбу повторила и новая группа диверсантов: террористов выдавили на территорию Украины и уничтожили артиллерийским огнем.

*«Азов» — запрещенное в России террористическое объединение.

**«Братство» — экстремистская украинская организация запрещенная в России.

***Instagram — соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.