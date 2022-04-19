Активность телефонных мошенников в России упала в 5 раз с конца февраля

Банк России констатировал снижение активности телефонных мошенников в России с 23 февраля по сравнению с началом 2022 года. Показатель уменьшился почти в пять раз, информировали РИА «Новости» в пресс-службе ЦБ РФ.

«С начала года и по 23 февраля Банк России инициировал блокировку более чем 80 тысяч телефонных номеров, используемых злоумышленниками, в период с 24 февраля по 15 апреля — 17 тысяч номеров», — уточнили в Банке России.

Ранее сообщалось, что также снизилось количество интернет-мошенничеств.

В то же время руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов предупредил о новых видах мошенничества. Злоумышленники могут использовать фишинговые сайты, которые копируют сервисы для бронирования номеров в отелях или покупки авиабилетов. Мошенники могут создавать сайты с авиабилетами и подставные сайты гостиниц как внутри страны, так и за рубежом.

Также сохраняются традиционные схемы, когда людей привлекают легкими деньгами и мнимой выгодой: вложите рубль — получите два, вложите два биткоина — получите четыре.