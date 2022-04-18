Эксперт Кравцов рассказал, какие новые мошеннические схемы могут угрожать россиянам

Руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов рассказал, что в России появились новые виды мошенничества, не связанные с санкциями и курсом рубля. О том, чем они опасны для граждан, сообщила радиостанция Sputnik.

«Пик „антикризисных“ историй, когда людям предлагали выгодно взять кредит, вложить деньги и сохранить их на хайпе от слишком высокого курса доллара, уже пройден. То, что мы сейчас наблюдаем, не отличается от ситуации, которая была полгода или год назад. Людей привлекают стандартными историями: вложите рубль — получите два или вложите два биткоина — получите четыре. Этого мошенничества традиционно много», — сказал он.

Сейчас мошенники могут использовать фишинговые сайты, которые копируют сервисы для бронирования номеров в отелях или покупки авиабилетов. Особенно это волна активности придется на период длинных выходных или отпусков. Кравцов уверен, что мошенники будут создавать сайты с авиабилетами, гостиницами как внутри страны, так и за рубежом.

Чтобы не нарваться на мошенников, эксперт посоветовал покупать авиабилеты в компаниях, которые вы знаете, бронировать гостиницы, в которых вы уже бывали, или выбирать проверенные сервисы.