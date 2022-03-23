МВД: случаев интернет-мошенничества в Москве стало меньше с начала спецоперации

С момента начала российской спецоперации на Украине число случаев интернет-мошенничества в Москве уменьшилось. Об этом сообщил начальник столичной полиции Олег Баранов.

«Хочу отметить, что с начала проведения военной специальной на территории республики Украина рост, вернее, отсутствие регистрации по таким видам преступлений (дистанционные мошенничества), можно сказать, 95–97%», — сказал он во время заседания Мосгордумы. Его процитировало РИА «Новости».

Баранов добавил, что порядка 80% таких киберпреступлений шли с Украины. С 24 февраля и до конца последнего зимнего месяца таких мошенничеств в российской столице вообще не было зарегистрировано.

Он отметил, что с начала 2022 года уровень киберпреступности вышел на стабильный уровень, известно было о росте на 4% год к году, но в этот раз показатель пошел на убыль.