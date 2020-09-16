Прокуратура начала проверку в челябинском СИЗО после смерти Тесака

Прокуратура Челябинской области проверяет действия сотрудников СИЗО-3, где нашли тело Максима Марцинкевича (Тесака). Правоохранители узнают, как работники изолятора следили за заключенными.

Руководство прокуратуры сразу же после информации о смерти Тесака отправилось в СИЗО-3, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами следственного изолятора требований федерального законодательства при соблюдении режима и контроля за лицами, содержащимися под стражей», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Его процитировало РИА «Новости».

По результатам проверки в случае необходимости могут быть применены мер прокурорского реагирования. Также на контроле прокуратуры находится проверка, которую проводит Следственный комитет РФ по Челябинской области.

Ранее ГУФСИН России по региону сообщила, что утром 16 сентября в одной из камер СИЗО-3 Челябинска найдено тело осужденного 1984 года жизни. По предварительной версии, это был суицид. СМИ написали, что в этом следственном изоляторе покончил с собой 36-летний Марцинкевич.

В прессе появилась фотография предполагаемой предсмертной записки националиста. При это несколько лет назад Тесак утверждал, что не будет совершать суицид.

Максим Марцинкевич, который был лидером националистического движения «Реструкт», в 2018 году был признан виновным в разбое и хулиганстве. Его осудили на десять лет. При этом в скором времени его должны были отправить в Москву.