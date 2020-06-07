В Солнечногорске похитили 17-летнего подростка. Он ушел из дома 5 июня, а потом на телефон родителей стали поступать сообщения с угрозами. Сейчас юношу уже нашли. По данным РИА Новости, ребенок — сын московского адвоката Константина Скрыпника.

Как сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета, 17-летний молодой человек 5 июня был вместе с родителями в загородном доме в Солнечногорске. В какой-то момент он вышел из дома на прогулку, но обратно домой не вернулся.

После пропажи подростка, его родителям стали поступать СМС-сообщения с угрозами. Они обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.

«В первые часы проведен осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, назначен комплекс судебных экспертиз, осмотрено видео с камер наблюдения, а также проведены технические мероприятия с мобильной и иной техникой», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

В итоге следователям вместе с полицией удалось установить местонахождение подростка. Сейчас с ним общаются представители СК.