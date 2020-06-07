Предположительно, сообщение записано на автоответчик. В нем некий мужчина говорит о деньгах. Он пообещал, что адвокат «позавидует мертвым» и «будет харкать кровью эти деньги».

«Возьми трубку, что ты трубку не берешь? Ты, оказывается, богатеешь с каждым днем, да? Все, кто кидает, посылает тебе деньги. Я даю слово, что ты будешь завидовать мертвым! Я тебе слово даю, попадешь ты ко мне, козел драный. Я у тебя никогда не попрошу деньги мои. Ты будешь харкать кровью мои деньги…» — говорится в сообщении

В это время правоохранители проверяют версию о связи похищения несовершеннолетнего сына Скрыпника и его участия в деле банды Гагиева.

По версии следствия, Гагиев создал свою банду в 2007 году. В ее состав входили около 30 человек, они совершили несколько громких убийств в Москве и Северной Осетии. В январе 2019-го в Москву доставили 12 участников преступной группировки. В декабре того же года бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя.

Похищенного сына Скрыпника нашли утром 7 июня в деревне Каменки под Москвой. У 17-летнего юноши были связаны руки. После пропажи подростка из загородного дома в Солнечногорске 5 июня его родителям получали СМС с угрозами.