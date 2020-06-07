    07 июня 2020, 19:08

    Адвокат Скрыпник получил угрозы со словами «позавидуешь мертвым» — СМИ

    Алена Макаренко

    Адвокату Константину Скрыпнику, проходящему свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), многократно поступали телефонные угрозы перед похищением сына. Неизвестные говорили, что он позавидует мертвым. Один из таких звонков оказался в распоряжении РЕН ТВ.

    Предположительно, сообщение записано на автоответчик. В нем некий мужчина говорит о деньгах. Он пообещал, что адвокат «позавидует мертвым» и «будет харкать кровью эти деньги».

    «Возьми трубку, что ты трубку не берешь? Ты, оказывается, богатеешь с каждым днем, да? Все, кто кидает, посылает тебе деньги. Я даю слово, что ты будешь завидовать мертвым! Я тебе слово даю, попадешь ты ко мне, козел драный. Я у тебя никогда не попрошу деньги мои. Ты будешь харкать кровью мои деньги…» — говорится в сообщении

    В это время правоохранители проверяют версию о связи похищения несовершеннолетнего сына Скрыпника и его участия в деле банды Гагиева.

    По версии следствия, Гагиев создал свою банду в 2007 году. В ее состав входили около 30 человек, они совершили несколько громких убийств в Москве и Северной Осетии. В январе 2019-го в Москву доставили 12 участников преступной группировки. В декабре того же года бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя.

    Похищенного сына Скрыпника нашли утром 7 июня в деревне Каменки под Москвой. У 17-летнего юноши были связаны руки. После пропажи подростка из загородного дома в Солнечногорске 5 июня его родителям получали СМС с угрозами.