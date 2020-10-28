Адвокат захотел более тяжкой статьи для блогера Mellstroy

Защита избитой блогером Mellstroy Алены Ефремовой надеется, что уголовное дело переквалифицируют на более тяжкую статью, которая предусматривает реальный срок. Сейчас речь идет о побоях без вреда здоровью, но девушка пострадала серьезно. Об этом заявил ее адвокат Антон Жаров.

«Как мне кажется, это предварительная квалификация, потому что те последствия здоровью, которые пришлись на Алену, они существенно больше, чем те, которые предусмотрены 116-й статьей [УК РФ], которая называется „Побои“. Там уже не побои, там вред здоровью — и как следует», — рассказал адвокат.

Жаров подчеркнул, что его подзащитная каждый день ходит к врачу. Чувствует она себя плохо — последствия сотрясения дают о себе знать.

Ранее популярный блогер Андрей Бурим (Mellstroy) во время стрима избил перед камерой модель Алену Ефремову. Он несколько раз ударил девушку головой об стол. Она получила травмы. Ефремова не взяла от блогера деньги и написала на него заявление в полицию. Против Бурима 22 октября завели уголовное дело.

Сейчас блогер лишен возможности зарабатывать как прежде. Он заявил, что готов работать за 15-30 тысяч рублей.