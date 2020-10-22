Избитая стримером Mellstroy модель заявила на него в полицию

Модель Алена Ефремова, которую в прямом эфире избил блогер Mellstroy, решила заявить на него в полицию. Девушка подчеркнула, что денег от стримера не брала, и призвала всех его жертв написать ее адвокату.

Ефремова рассказала в Instаgram о поданном заявлении, прикрепив к посту несколько снимков с документами. Модель призналась, что ее жизнь после случившегося «сильно изменилась».

«Я поняла, насколько мы все беззащитны перед насилием. В прямом эфире человек многократно бил меня головой о стол, жестоко бил до черепно-мозговой травмы. И бил, словно на сцене театра в пустоту зала», — написала девушка.

Алена заметила, что медики диагностировали ей сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Девушку никто не защитил.

«А если бы убил? Все были бы соучастниками преступления?» — задалась она вопросом и теперь намерена «биться до конца, чтобы никто и никогда не пострадал от действий этого человека». Ефремова подчеркнула, что наказание молодому человеку должен определить суд.

Модель добавила, что денег от Андрея Бурима (настоящее имя Mellstroy — примеч. ред.) не брала, и предложила всем его жертвам связаться со своим адвокатом.

«Против такого зла, как насилие, важно объединяться», — подытожила она.

Популярный блогер Mellstroy из Гомеля в прямом эфире разбил своей знакомой лицо о стол. Так он отреагировал на просьбу раздеться.