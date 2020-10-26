Стример Mellstroy согласился работать за 15-30 тысяч рублей
По словам Mellstroy, настоящее имя которого Андрей Бурим, ему заблокировали абсолютно все способы заработка, а также все его каналы, поэтому у него совсем нет денег. Он отметил, что если ему снова нужно будет зарабатывать по 15, 20 или 30 тысяч рублей, то он готов к этому.
«Придется», — сказал блогер.
Стример также рассказал, что в ближайшее время новых стримов у него точно не будет.
Ранее Mellstroy разбил девушке лицо в прямом эфире. Так он отреагировал на просьбу раздеться и показать свою «знаменитую» фигуру. Стример схватил Алену Ефремову за голову и несколько раз сильно ударил ее о стол. Позже девушка показала в соцсетях свой окровавленный рот. Сейчас модель и ее адвокат Мансур Гильманов просят привлечь его к ответственности за избиение. Заявление уже подано в полицию.