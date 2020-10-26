Стример Mellstroy согласился работать за 15-30 тысяч рублей

Стример Mellstroy, который ранее разбил девушке лицо в прямом эфире, в своем видеообращении рассказал, что готов работать за 15-30 тысяч рублей.

По словам Mellstroy, настоящее имя которого Андрей Бурим, ему заблокировали абсолютно все способы заработка, а также все его каналы, поэтому у него совсем нет денег. Он отметил, что если ему снова нужно будет зарабатывать по 15, 20 или 30 тысяч рублей, то он готов к этому.

«Придется», — сказал блогер.

Стример также рассказал, что в ближайшее время новых стримов у него точно не будет.

Ранее Mellstroy разбил девушке лицо в прямом эфире. Так он отреагировал на просьбу раздеться и показать свою «знаменитую» фигуру. Стример схватил Алену Ефремову за голову и несколько раз сильно ударил ее о стол. Позже девушка показала в соцсетях свой окровавленный рот. Сейчас модель и ее адвокат Мансур Гильманов просят привлечь его к ответственности за избиение. Заявление уже подано в полицию.