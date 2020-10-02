Адвокат раскрыл состояние арестованного лидера «Церкви последнего завета»

Глава секты «Церковь последнего завета» Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом, находится сейчас в одиночке в новосибирском СИЗО. Чувствует он себя нормально.

«Сергей Анатольевич [Тороп] находится в СИЗО-1 Новосибирска один в камере. Самочувствие нормальное, насколько это возможно в данных условиях», — приводит «Интерфакс» слова его адвоката Ольги Маринкиной.

Собеседница рассказала агентству, что ранее его подзащитный жаловался на табачный дым в изоляторе. Сам он много лет ведет здоровый образ жизни.

22 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Торопа и еще двух руководителей секты — Вадима Редькина и Вадима Ведерникова. На следующий день суд отправил их за решетку на два месяца. Против арестованных возбудили уголовные дела. По версии следствия, лидеры религиозной организации применяли к людям психологическое насилие и выманивали у них деньги. 25 сентября прокуратура подала иск с требованием приостановить или ликвидировать «секту Виссариона».

Ранее Редькин пожаловался омбудсмену Марку Денисову на нарушения, которые допустили при его задержании и аресте.