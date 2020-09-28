Один из руководителей «секты Виссариона» пожаловался омбудсмену на арест

Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов получил жалобу от одного из руководителей «секты Виссариона» Вадима Редькина. Свое недовольство он высказал и Татьяне Москальковой.

Редькин заявил о нарушениях, которые были допущены при его задержании и аресте. Об этом ТАСС рассказал краевой уполномоченный.

«У меня есть обращение от Редькина, причем второе пришло сегодня утром из изолятора. <…> Он обратился ко мне и к федеральному уполномоченному Татьяне Николаевне Москальковой», — сказал Денисов.

Один из руководителей «секты Виссариона» заявил, что при задержании, содержании под стражей и проведении процессуальных мероприятий были допущены нарушения. Редькину якобы не предоставили адвоката, не позволили сделать один звонок и грубо с ним обращались.

Региональный омбудсмен намерен переслать претензии Москальковой, поскольку она указана среди адресатов. Денисов пояснил, что может предпринять какие-либо меры только в рамках Красноярского края.

«Тут проводили действия силовые сотрудники из-за пределов региона. Поэтому, скорее всего, этой темой будет заниматься больше Татьяна Николаевна Москалькова», — сказал он, добавив, что тоже намерен работать по мере возможности.

Сотрудники правоохранительных органов 22 сентября задержали главу «секты Виссариона» Сергея Торопа, а также двух других руководителей организации Вадима Редькина и Вадима Ведерникова. На следующий день новосибирский суд вынес решение об их аресте на два месяца.

Прокуратура потребовала приостановить деятельность секты «Церковь последнего завета» или ликвидировать ее.