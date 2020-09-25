Прокуратура потребовала ликвидировать «секту Виссариона»

Прокуратура Красноярского края подала судебный иск, в котором требует приостановить или ликвидировать религиозную секту «Церковь Последнего Завета». В Генпрокуратуре считают, что секта причиняла вред психическому здоровью людей.

Информация об иске появилась на сайте Красноярского краевого суда. Пока документ находится на рассмотрении судьи.

По результатам проверки, эксперты обнаружили в материалах «Церкви Последнего Завета» учения, которые ограничивают права человека на свободу, жизнь и защиту семьи. Об этом сообщил официальный сайт Генпрокуратуры РФ.

«Эксперты заключают, что в учении Виссариона допускается признание отклоняющегося поведения, в частности суицида и неоказания медицинской помощи, стимулирование зависимого поведения, нарушение сексуального поведения, пренебрежение принятыми нормами брака», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что деятельность этой секты не только причиняет ущерб нравственности, но и наносит вред здоровью людей.

Ранее защита трех основателей секты обжаловала их арест. Пока Тороп, Ведерников и Редькин находятся под стражей.