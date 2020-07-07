Адвокат Ефремова назвал условие для оправдания актера

Защита актера Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП в центре Москвы, надеется на принятие судом доказательств в невиновности артиста. Его адвокат Эльман Пашаев заявил «360», что в таком случае Ефремова оправдают.

Юрист заметил, что актер вправе как признать свою вину, так и отказаться от своих слов в дальнейшем.

«Если суд примет, что доказательство допустимое и прямое, то, конечно, оправдательный приговор будет тогда. <…> Тогда не может быть другой приговор по закону, если он не причастен», — заявил Пашаев.

Он не стал отрицать, что в момент аварии Михаил Ефремов находился в своей машине и был пьян. На вопрос, вел артист автомобиль или нет, правозащитник не стал отвечать. Он пообещал рассказать об этом в суде.

ДТП с иномаркой Ефремова и грузовым фургоном произошло 8 июня. Актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и протаранил грузовичок. Его водителя Сергея Захарова увезли в больницу. Врачи боролись за жизнь мужчины, но утром следующего дня он умер от полученных травм.

Экспертиза показала, что Михаил Ефремов сел за руль пьяным. Позже в его крови нашли следы наркотиков. Против артиста возбудили уголовное дело и отправили его под домашний арест. Ефремову уже предъявили обвинение в окончательной редакции.