Адвокат Ефремова: есть доказательства невиновности актера в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова заявил о том, что собрал достаточное количество доказательств невиновности своего подзащитного в смертельном ДТП, которое произошло в июне в центре Москвы.

«В момент ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян. (…) Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», — рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит «Интерфакс».

Актер Михаил Ефремов 8 июня устроил аварию в центре Москвы. Находясь за рулем своего внедорожника, он выехал на встречную полосу, где врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров был доставлен в больницу. Врачам не удалось спасти его жизнь — утром на следующий день от полученных травм Захаров скончался.

В момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, это показала экспертиза. Против актера заведено уголовное дело по факту смертельного ДТП. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.

Несколько часов назад стало известно, что Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции.